Vorlesewettbewerb in der Gemeindebücherei

Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser des Landkreises Bamberg? Beim Regionalentscheid des 60. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels lesen die Sieger der Schulentscheide in Oberhaid um die Wette. Der Regionalentscheid findet am heutigen Mittwoch ab 14.30 Uhr in der Gemeindebücherei Oberhaid in der Schulstraße 2a statt. Es lesen insgesamt sieben Schüler der Schulen in Hallstadt, Scheßlitz, Bischberg, Schlüsselfeld, Burgebrach, Baunach und Ebrach. Veranstalter ist der Kreisjugendring Bamberg-Land. An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 7000 Schüler der 6. Klassen. Mit rund 600 000 Teilnehmern jährlich ist der Vorlesewettbewerb einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Der Sieger des Kreiswettbewerbs darf zum nachfolgenden Bezirksentscheid fahren. red