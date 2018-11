Vorlesetag bringt ungewöhnliche Stille ins Gymnasium

Am vergangenen Freitag beteiligte sich das Gymnasium Herzogenaurach am bundesweiten Vorlesetag, der ein Zeichen für die Bedeutung des Lesens und des Vorlesens setzt. Da Lesen nicht nur Spaß macht, sondern stärker als jede andere Tätigkeit die Entwicklung der geistigen Leistungsfähigkeit fördert, wird auch am Gymnasium Herzogenaurach gezielt Leseförderung betrieben. Die Schulbibliothek und Lesekisten bieten permanent Anreize, daneben gibt es Aktionen wie jetzt den Vorlesetag.

In 41 Klassen und Kursen wurde in der dritten Stunde vorgelesen und über Bücher, Leselust und Textverständnis gesprochen. "Wir sind hoch zufrieden", meinten die Organisatoren Eva Johann-Vesselinov und Winfried Neumann, "Als Vorleser stellten sich gleich zehn Oberstufenschüler, acht Eltern und 23 Lehrer freiwillig zur Verfügung, so dass in jeder Klasse vorgelesen werden konnte." Alle trugen aus ihren Lieblingsbüchern vor.

Konzentriertes Zuhören

Das kam auffallend gut an, denn in den Gängen des ganzen Schulhauses herrschte eine ganz ungewöhnliche Stille, nur manchmal durchbrochen von einem Lachen aus einem Klassenzimmer. In den Zimmern spürte man, wie konzentriert die Fünft- bis Zwölftklässler ihrem Vorleser zuhören wollten. Der stellvertretende Schulleiter Wolfgang Rühling betonte die Bedeutung des Lesens und des Vorlesetags: "Die Bereitschaft unserer Schüler, Eltern und Lehrer am Vorlesetag mitzuwirken und die Ruhe und Konzentration in den Klassen während des Vorlesens zeigen, wie wichtig das Lesen ist. Lesen fördert kognitive, emotionale und soziale Kompetenzen." Und es macht auch Spaß, wie gleich mehrere Oberstufenschüler berichteten, die ihren Mitschülern in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe vorgelesen hatten: "Die Zeit war viel zu schnell herum. Und am schönsten war, dass die Klassen am Ende wollten, dass ich gleich noch weitermache." red