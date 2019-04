Vorlesestunde rund um den Wolf

Die Stadtbibliothek Bad Brückenau bietet am Mittwoch, 3. April, und Freitag, 12. April, jeweils um 15 Uhr, Vorlesestunden rund um den Wolf an. Am 3. April wird die Geschichte "Der Wolf im Nachthemd" vorgelesen und am 12. April steht "Der Lesewolf" auf dem Programm. Im Anschluss an die Geschichten stellt Försterin Birgit Badde Wissenswertes rund um den Wolf vor. Abgerundet werden die Vorträge von der Wanderausstellung zum Thema Wolf, die im April in der Bibliothek gastiert. Die Geschichten sind für Kinder ab vier Jahren gedacht.Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek im Alten Rathaus. sek