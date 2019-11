Vorlesenachmittag in der Stadtbücherei

Selin Gärtner liest am Freitag, 29. November, in der Stadtbücherei das Bilderbuch "Ich mag keine Bücher. Nie. Niemals. Nie." vor. Anschließend werden "Bücher-Engel" gebastelt. Kostenlose Eintrittskarten erhalten Kinder zwischen fünf und acht Jahren ab 19. November in der Kinderabteilung der Stadtbücherei. Die Veranstaltung dauert von 15.30 bis circa 16.30 Uhr. red