Selin Gärtner liest am Freitag, 31. Mai, das Bilderbuch "Flemming: ein Frosch will zum Ballett" vor. Anschließend werden - na, klar - "Frösche" gebastelt. Um Anmeldung wird gebeten. Kostenlose Eintrittskarten erhalten Kinder zwischen fünf und acht Jahren ab Dienstag, 21. Mai, in der Kinderabteilung der Stadtbücherei. Die Veranstaltung dauert von 15.30 bis circa 16.30 Uhr. red