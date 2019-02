Vorlesenachmittag in der Kinderbücherei

Selin Gärtner liest am Freitag, 22. Februar, beim Vorlesewettbewerb in der Kinderbücherei das Bilderbuch "Mücke und Agathe" vor. Mücke ist ein Vampir und lebt mit seiner Familie in einem ganz normalen Spukschloss. Seinen Namen trägt er nicht ohne Grund, denn Mücke ist winzig klein. Eben so klein wie eine Mücke. Doch nicht nur darin unterscheidet sich Mücke von seiner Familie. Denn während alle anderen beißen und Blut trinken, hat Mücke einfach keine Lust dazu. Viel lieber würde er Milch trinken. Die bekommt er, als er die Kuh Agathe kennenlernt. Da Vampire aber nachts unterwegs sind, während Agathe da schläft, beschließt Mücke kurzerhand, von nun an tagsüber wach zu bleiben. Das eröffnet den beiden ungeahnte Möglichkeiten. Klar, dass Mückes Familie nur wenig begeistert vom Verhalten ihres Sohnes ist ... Anschließend werden "Seifenblasen-Bilder" gemalt. Es wird um Anmeldung gebeten. Kostenlose Eintrittskarten erhalten Kinder zwischen fünf und acht Jahren ab Dienstag, 12. Februar, in der Kinderabteilung der Stadtbücherei Coburg, Herrngasse 17. Die Veranstaltung dauert von 15.30 bis etwa 16.30 Uhr. red