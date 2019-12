Vorlesen und Basteln

Auch dieses Jahr bietet die KÖB Langendorf in der Adventszeit für alle Kinder in der Bücherei Langendorf eine Bilderbuchgeschichte mit anschließendem Basteln an. Vorgelesen wird "Der allerkleinste Tannenbaum" von Masahivo Kasuva. Die Veranstaltung findet am Freitag, 13. Dezember, von 15.30 bis 17 Uhr in der Bücherei Langendorf statt. Anmeldungen an

Inge Schaub, Tel.: 09732/ 875 757oder koeb.Langendorf@gmx.de . sek