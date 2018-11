Vorlesen und Basteln in der Bücherei

In der Bücherei Langendorf wird am Freitag, 14. Dezember, von 16 bis 17.30 Uhr vorgelesen und gebastelt. Das Programm sieht für Kinder ab vier Jahren die Geschichte "Der Sternenbaum" vor, die von Paula Debicki vorgelesen wird. Anschließend wird gebastelt. Worum geht es in der Bilderbuchgeschichte? Früher hängten die Kinder goldene Papiersterne in die Fenster, damit das Christkind zu ihnen fand. Aber heute zwischen all den Leuchtreklamen? Wer am Kinderprogramm teilnehmen möchte, kann sich bei Inge Schaub, Tel.: 09732/875 757, anmelden. sek