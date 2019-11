Vorlesen in der Bücherei

Anlässlich des Deutschen Vorlesetags veranstaltete die Katholische Öffentliche Bücherei Burkardroth einen Vorlesenachmittag für Kinder. Ziel des Vorlesetages ist es, Kinder schon früh für das Lesen zu begeistern. 16 Kinder folgten der Einladung und hörten die Legende von Leo Tolstoi "Schuster Martin", erzählt von Brigitte Hanhart.

Schuster Martin las jeden Abend in der Bibel. Eines Abends hörte er die Stimme Jesu, die ihm ankündigte, dass er morgen zu ihm kommen werde. Den ganzen Tag wartete Schuster Martin. Es kamen aber nur Stefan, der Straßenkehrer, der sich aufwärmen wollte, eine Frau mit einem frierenden Kind und ein Junge, der einen Apfel gestohlen hatte und nun voller Angst auf der Flucht war. Allen dreien half Schuster Martin aus ihrer Not. Nur Jesus war nicht gekommen. Erst später ging Martin ein Licht auf und er verstand, der Straßenkehrer, das frierende Kind und der Junge auf der Flucht, das war Jesus. Er kam wirklich, aber ganz anders als Martin es sich vorgestellt hatte. Anschließend konnten die Kinder Windlichter basteln, die sie daran erinnern, dass Martin Licht in die Not der drei Menschen gebracht hat.

Der nächste Vorlesenachmittag findet am Freitag, 13. Dezember, um 16 Uhr in der Bücherei statt. Eingeladen sind alle Kinder ab vier Jahren. red