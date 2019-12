Vorlesegeschichte "Die Märchenbahn"

Ursula Müller-Ahammer liest am Donnerstag, 5. Dezember, in der Stadtbibliothek Hammelburg die Geschichte "Die Märchenbahn" von Rolf Krenzer vor. Dabei geht es um einen Lokführer, der die Märchenbahn jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit durch die Altstadt fährt. Alle Kinder möchten mitfahren, doch die Warteschlangen sind lang. Los geht es um 16 Uhr. sek