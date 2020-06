Vorlage für Hygiene

Die vielfältigen Angebote der Jugendarbeit fördern die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. In der Kabinettssitzung der Bayerischen Staatsregierung wurde beschlossen, dass ab 30. Mai unter Einhaltung entsprechender Gesundheitsschutz- und Hygienekonzepte die Jugendarbeit wieder stattfinden kann, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Jugendarbeit lebt von Beziehungsarbeit und persönlichen Kontakten. Um in der Corona-Pandemie diesen Kontakt und die Aktivitäten sicher zu gestalten, wird für jedes Angebot der Jugendarbeit ein Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept benötigt. Die Kommunale Jugendarbeit hat auf Grundlage der Empfehlungen des Bayerischen Jugendring (BJR) und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Bad Kissingen ein Musterkonzept für Angebote der Jugendarbeit erstellt. Konzepte, die diesem Muster entsprechen, müssen nicht separat mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden. Die Mustervorlage steht auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-badkissingen.de/11307 zum Download zur

Verfügung. red