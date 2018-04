Das Kinder- und Jugendtheater bietet auch dieses Jahr wieder eine Pfingstferienbetreuung an. Unter dem Motto "Vorhang auf - Manege frei!" tauchen die Teilnehmer in die Welt des Theaters und Zirkus ein. Am Freitag gibt es eine kleine Vorführung für Eltern und Freunde. Mitmachen können Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. Anmeldungen liegen in der CoJe aus. Bei weiteren Fragen kann man sich an info@coburger-kinder-jugendtheater.de wenden. red