"Vorhang auf" für ein Duo

Der Verein "Kultur" in Rügheim weist auf ein Konzert im Schüttbau hin. Am Montag, 25. November, gastiert in der Reihe "Vorhang auf" das Duo "MetHolz" mit Tatjana Weller, Klarinette, und Pavel Klinko, Akkordeon, im Hofheimer Stadtteil. Beginn ist um 15 Uhr (Einlass bereits ab 14 Uhr).

Ein spannendes Duo bereichert bei den Montagskonzerten "Vorhang auf" den Herbst im Schüttbau. Die beiden Studenten der Hochschule für Musik in Würzburg spielen Werke von Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, Jukka Tiensuu und George Gershwin. Der Eintritt ist frei, wie der Kulturverein weiterhin mitteilte. red