Vorführungen der Glasmacher

Wie jeden ersten Samstag im Monat finden am heutigen Samstag von 12 bis 15 Uhr Halbautomaten-Vorführungen am Glasofen im Europäischen Flakonglasmuseum statt. Die Dauerausstellung "Parfümflakons - Eine Zeitreise durch das 20. Jahrhundert" (noch bis 10. Oktober) widmet sich olfaktorischen Reichtümern des Orients, die in märchenhaften Formen und schillernden Farben ihre Bewunderer verzaubern. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 17 Uhr (letzter Einlass 16 Uhr); Samstag 10 bis 16 Uhr (letzter Einlass 15 Uhr). red