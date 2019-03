Vorführtage für Winterdienst

Die "Winterdienst-Vorführtage" der Baywa finden am Dienstag, 19. März, ab 10 Uhr am Parkplatz am Kreuzberg statt. Zu sehen und zu erleben gibt es knapp 100 Maschinen und Geräte fürs Streuen und Räumen, Kehren und Saugen, Mähen und Mulchen. Neben einer kurzen Vorstellung jeder Maschinenkombination liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung auf dem persönlichen Ausprobieren und "Erfahren" sowie der individuellen Beratung. Die Veranstaltungen richten sich insbesondere an Städte und Gemeinden, Autobahnmeistereien und Wasserwirtschaftsämter sowie an Lohnunternehmen und Standortbetreiber mit grünen, grauen und weißen Flächen. sek