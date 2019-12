Vorfreude in der Luft

Vielleicht wäre für die älteren Kulmbacher Weihnachten gar nicht so richtig dieses schönste Fest, gäbe es die Seniorenweihnachtsfeier nicht. Dicht gefüllt waren die Reihen in der Dr.-Stammberger-Halle, über 450 Besucher verfolgten das Geschehen auf der Bühne. Es war diese Vorfreude zu spüren, die Gäste konnten in Kindheitserinnerungen eintauchen.

Das Programm war so vielfältig, dass alle schon gespannt den jeweils nächsten Auftritt erwarteten. Zuerst die netten Liedlein der integrierten Montessori-Kindertagesstätte mit den hellen Stimmen der Kleinen, erfrischend und ohne Scheu.

Dann die Musikschule Kulmbach, als sich die erst sechsjährige Ilvy Eber mit Verve an ein Solostück wagte und die 14-jährige Ofeliya Guilyeva eine Komposition von Joseph Haydn mit viel Einfühlungsvermögen und Qualität vortrug.

Leichtfüßig und kokett schwebten sie förmlich über den Boden, die jungen Damen der Ballettschule Eugen Kalinov erhielten Sonderbeifall, während der Jazz-Dance Akrobatik und pure Körperbeherrschung zeigte. Ein weiterer Höhepunkt war die Stub'n-Musikgruppe mit Brigitte Brückner an der Akkordzither. Ein wunderschön harmonierendes Ensemble, das mit "Bergkirche" noch einen besonderen Akzent setzte.

Zum krönenden Abschluss erklangen die sonoren, tiefdunklen Stimmen des Männerchors Weiher mit seinem Dirigenten Helmut Schleicher und die formidablen Blechbläser der Musikschule unter der Leitung von Harald Streit.

Stadtratsengel Christina

Die 22. Seniorenweihnachtsfeier, von der Seniorenbeauftragten Christina Flauder wieder vorbildlich organisiert, bezeichnete OB Henry Schramm als echten Kulmbacher Treff mit dem "Stadtratsengel Christina" und vielen Ehrengästen, die die Wertschätzung der Veranstaltung unterstreichen würden.

Einer von ihnen, Stadtrat Thomas Nagel, feierte seinen Geburtstag mit den Senioren - und ein vielstimmiges "Happy Birthday" erklang.

Dekan Thomas Kretschmar meinte, dass Weihnachten für sich schon das größte Geschenk sei, da brauche es nicht mehr viel dazu. Grüße aus Saalfeld überbrachte der dortige Seniorenbeauftragte Wolfgang Roßberg, Christina Flauder dankte noch der Sparkasse Kulmbach-Kronach für das Sponsoring.

Ein großes Dankeschön galt ebenso Rita Reuschlein aus Kulmbach, die über 500 Nikolausgesichter gestrickt hatte, die die Besucher mit nach Hause nehmen durften.

Der 91-jährige Kulmbacher Helmut Fehn will nächstes Jahr wieder kommen: "So schönen Gesang und so schöne Musik direkt zu erleben, ist wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk."

Für die Moderation sorgte Geoffrey Streit im lockeren Plauderton.