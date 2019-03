Vorfreude aufs Maibaumaufstellen

Am 4. Mai ist es wieder so weit, der Maibaum wird auf dem Dorfplatz in Welitsch aufgestellt, und ein geselliges Beisammensein, umrahmt von den Aktiven des Musikvereins Grössau-Posseck, schließt sich diesem Ereignis an. Darauf verwies Vorsitzender Manfred Müller bei der Jahreshauptversammlung der "Stammtischfreunde beim Buff'n Schorsch", zu der man im Vereinslokal Müller/Nickel zusammengekommen war.

Müller ging auf die zahlreichen Aktivitäten in der zurückliegenden Zeit ein und führte aus, dass der Vorstand und die Beisitzer ab dem Wahljahr 2020 für die Dauer von vier Jahren gewählt werden sollen. Nach kurzer Diskussion gaben die Mitglieder ihr Einverständnis dazu.

Schriftführer Georg Scherbel zeigte die Aktivitäten der Stammtischfreunde sehr detailliert auf. Dankesworte galten namens des Vorstands allen Helferinnen und Helfern und besonders den Wirtsfamilien Nickel und Müller mit ihren Teams.

Einen ausführlichen Finanzbericht trug Siegfried Jungkunz vor. Und die Revisoren Andreas Rebhan und Gerhard Müller bestätigten ihm eine einwandfreie Beleg- und Kassenführung.

Namens der Mitglieder bedankte sich Rüdiger Detsch beim gesamten Vorstand für dessen engagiertes Wirken zum Wohle der Gemeinschaft. Vorsitzender Manfred Müller sagte weiter, dass das Beisammensein jeweils am 1. Samstag des Monats von den Mitgliedern sehr gut angenommen werde. Die Termine für die Andacht in der St.Anna -Kirche und für das Familienessen würden rechtzeitig bekanntgegeben werden. Nun freue man sich schon auf das Maibaumaufstellen am 4. Mai.

Zweiter Vorsitzender Thomas Fahnert erklärte, dass die für den 24. August vorgesehene Tagesbusfahrt in die Region Bad Frankenhausen mit dem Kyffhäuserdenkmal führen wird. Eine allgemeine Aussprache rundete die Versammlung ab. wle