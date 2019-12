Vorfreude aufs Fest gekonnt in Töne gefasst

Es ist schön, dass es sie gibt - diese Stunde in der Adventszeit. "Denn Musik berührt die Herzen und erfreut uns Menschen", sagte Pfarrer Michal Osak bei der Weihnachtsfeier des Musikvereins Ludwigschorgast in der alten Pfarrkirche. Diese Erkenntnis setzten verschiedene Gruppen eindrucksvoll um und fassten die Vorfreude auf das Fest in Töne.

Den feierlichen Auftakt bildete das Bläserquartett mit Rainer Streit (Tuba), Jürgen Braunersreuther (Tenorhorn), Marco Strobel und Thomas Neidlein (beide Trompete). Sicher und kraftvoll präsentierten die Routiniers den "Adventsruf" und hießen die Besucher musikalisch willkommen.

Flexibilität in Blech

Die Flexibilität der Blechbläser zeigte sich bei der Interpretation der Stücke, die vom rockig angehauchten "American X-Mas" bis zum Kirchenlied reichten, schmeichelnd in den tiefen Lagen, spielerisch fließend in den Höhen.

Bei "Winter Wonderland" bewies das Klarinettenduo Claudia Goller und Michael Weber sein einfühlsames Zusammenspiel. Die Jungmusiker, verstärkt durch Leiterin Claudia Goller und Rainer Streit, spielten altbekannte Weihnachtslieder und stimmungsvolle Weisen. "Es wird scho glei dumpa", "Andachtsjodler" und "Frosty the Snowman" gab der Nachwuchs gekonnt zum Besten.

Das abwechslungsreiche Programm ließ auch für Besinnungstexte von Alexander Dippold, Claudia Goller und Michael Weber Platz. Am Schluss war der Beifall groß, die Zuhörerschar eher klein. Vorsitzender Marco Heuschmann lud die Mitglieder zum gemütlichen Teil ins Vereinslokal Schicker ein. Am Tag darauf fand das Adventskonzert für alle Generationen in der neuen Kirche statt. Unter der Regie von Rainer Streit zauberte das Ensemble eine beeindruckende Klangfülle in den Raum.

Süßes verteilte der Nikolaus (Hermann Weiß). Zuvor hatte Gemeindereferent Peter Wilm eine Wort-Gottes-Feier gestaltet. Kindergartenkinder sangen und sprachen Fürbitten. tb