Vorfreude auf Freunde aus Frankreich

Eine lebendige Verbindung pflegen die Mitglieder der Deutsch-französischen Gesellschaft vom Obermain (DFGO) und die Bevölkerung der französischen Partnerstadt Quéven. Während im Hotel Fränkischer Hof in Baiersdorf der neue Wein von der DFGO verkostet wurde, dürfte insbesondere der bevorstehende Besuch der französischen Delegation für weitere Wiedersehensfreuden sorgen.

Die erlesenen Tropfen schmeckten, als die DFGO den "neuen Wein", sprich Beaujolais, begrüßte und die künftigen Veranstaltungen festlegte. Über den lebhaften Besuch der Mitglieder freute sich Reinhard Huber, der Vorsitzende der DFGO. Nach einem erfolgreichen Partnerschaftsjahr, auf das Rückschau gehalten wurde, gab es diesmal ein weiteres markantes Ereignis: Denn der "neue Wein" wurde nicht nur begrüßt, sondern auch verkostet.

Dabei informierte Vorsitzender Huber, dass eine Abordnung mit acht Personen aus Quéven wieder an den Obermain kommen wird, um hier vom 28. November bis 4. Dezember einige erlebnisreiche Tage zu verbringen. Natürlich werden es sich die Freunde nicht nehmen lassen, ihre besonderen Köstlichkeiten "Crêpes" zuzubereiten. Unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt in Burgkunstadt am Samstag, 1. Dezember, werden die französischen Gäste alle mit ihrer Nationalspeise verwöhnen. Außerdem ist ein Schulbesuch in Burgkunstadt geplant, denn deren Schüler waren vor kurzem in Frankreich. Die Gäste werden die Ausstellung von Leopold Frommelt in Weismain besichtigen.

Nachdem die Zeit der Weihnachtsmärkte begonnen hat, wollen die Besucher aus der Partnerstadt eine dieser prägenden Veranstaltungen in der Region besuchen. Sie schenken bei ihrem Besuch am Obermain ihr Augenmerk im besonderen Maße den heimischen Fachgeschäften, kündigte Vorsitzender Huber an. Dies hat seinen Grund: Viele der fränkischen Spezialitäten werden mit nach Frankreich genommen und dann anschließend drei Tage lang in ihrem Heimatland, gleichsam als schmackhafte Botschafter der Region am Obermain, serviert. Ein weiterer Höhepunkt kündigt sich dann im Frühjahr an, denn hier wird das Partnerschaftskomitee aus Quéven mit einer ganzen Busgesellschaft vom 6. bis 14. April in die Partnerstädte des Landkreises Lichtenfels kommen. Natürlich müssen die rund vierzig Personen auch entsprechend untergebracht werden. Huber bittet deshalb schon jetzt alle Einwohner und Vereinsmitglieder, die als Gastfamilien fungieren oder französische Besucher aufnehmen möchten, sich bei der Vorstandschaft des Vereins zu melden. dr