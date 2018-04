Vorfreude auf die neue Mensa

Es ist Donnerstag, 11.45 Uhr, im Sommer 2020. Lara und Alexander, zwei Studenten der Universität Bamberg, haben zwischen ihren Vorlesungen Zeit für eine Mittagsmahlzeit. Maximal vier Euro sollte sie für Studenten kosten. Und der Essensanbieter sollte nicht zu weit entfernt vom Markusplatz sein, wo ihre Lehrveranstaltungen stattfinden. Kurzerhand gehen sie in die Innenstadt-Mensa in der Austraße 37, die erst vor wenigen Monaten eröffnet wurde. Ein helles, großzügig angelegtes Gebäude mit einer breiten Fensterfront erwartet sie. Die beiden Studierenden gehen durch das Erdgeschoss, wo sich Lara an der Ausgabe-Theke für das Fleischgericht und Alexander an der zweiten für das vegetarische Gericht anstellt. Wegen der verschiedenen Theken sind die Schlangen kurz. Nach dem Bezahlen an einer der beiden Kassen gehen Lara und Alexander in den ersten Stock. Dort steuern sie aber nicht die rund 300 Innen-Sitzplätze an, sondern die 80 Stühle auf der sonnigen Außenterrasse. Sie haben Glück. Zwei Plätze mit Blick auf die Bamberger Altstadt sind noch frei.

So könnte die Mittagspause von Studenten und Universitätsangehörigen in der Zukunft aussehen, wenn die Innenstadt-Mensa der Uni Bamberg fertiggestellt ist und das Studentenwerk Würzburg den Betrieb aufnimmt. Bevor es so weit ist, stehen noch einige Bauarbeiten an. Nach den Abrissarbeiten und archäologischen Grabungen im Februar und März 2018 beginnen nun die Rohbauarbeiten am Teilneubau, der direkt neben dem denkmalgeschützten "Schwanenhaus" entsteht. Beide Gebäudeteile zusammen bilden die neue Mensa. Diese Verbindung von Neuem und Altem hob Baudirektor Jürgen König beim offiziellen Spatenstich am gestrigen Dienstag hervor: "Wir wollen mit dem Bauvorhaben eine innerstädtische Entwicklung ermöglichen und zugleich das Unesco-Weltkulturerbe in Bamberg erhalten."



Bis zu 1200 Essen täglich

Der Mensabetrieb ist für das Wintersemester 2019/20 geplant. "Wegen der steigenden Studierendenzahlen ist die Essensausgabe auf bis zu 1200 Essen täglich ausgerichtet", sagte der Geschäftsführer des Studentenwerks Würzburg, Michael Ullrich. Weitere Vorteile des Teilneubaus: Das neue Mensa-Gebäude ist barrierefrei und nach den neuesten Hygiene- und Arbeitsschutzstandards konzipiert. Es gibt ein Kellergeschoss für die Kühlräume und ein zweites Obergeschoss für die Technikanlagen. Höhepunkt sind der neue Kaffee-Point und die Salatbar im Erdgeschoss, die sich auf einer Hauptnutzfläche von insgesamt 1070 Quadratmeter befinden.

Für die Baumaßnahmen stellt der Freistaat Bayern Mittel in Höhe von rund zehn Millionen Euro zur Verfügung. Als Vertreterin des Freistaats hob Melanie Huml (CSU), Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, die Innenstadt-Mensa als beispielhaftes Projekt für die Modernisierung von bayerischen Hochschulen hervor: "Wir stärken konsequent den Wissenschaftsstandort Bamberg." Für die finanzielle Unterstützung bedankten sich der Universitätspräsident Prof. Godehard Ruppert und die Kanzlerin der Universität, Dagmar Steuer-Flieser, denn: "Es ist uns wichtig, dass sowohl für das geistige als auch das körperliche Wohl unserer Studierenden gesorgt ist." pa