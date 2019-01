Vorfreude auf das Versorgungszentrum

In seiner Begrüßung beim festlichen Neujahrsempfang in Rattelsdorf schilderte Bürgermeister Bruno Kellner (VU) den zahlreichen Gästen die politischen Entscheidungen des zurückliegenden Jahres für einige Großprojekte. 2019 könnten einige Bauvorhaben nach der Fertigstellung den kirchlichen Segen bekommen, darunter der Bauhof, die Schule und das Torhaus. Mit der Ausweisung neuer Baugebiete und einer guten Kinderbetreuung entwickelt sich die Marktgemeinde sehr positiv.

Wichtig für die Gemeinde sei das medizinische Versorgungszentrum, das wahrscheinlich im April von den Ärzten und der Apotheke bezogen werden könne. In diesem Zusammenhang bedankte sich Kellner bei Landrat Johann Kalb (CSU) als Aufsichtsratsvorsitzendem und der Gewobau für die Durchführung des Bauvorhabens. Referent Udo Kunzmann, Geschäftsführer der gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft (GKG), sah das Projekt als positive Perspektive für Rattelsdorf.

Der Geschäftsführer erklärte die Strukturen der gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft mit der Juraklinik in Scheßlitz mit 130 Betten und der Steigerwaldklinik in Burgebrach. Dort stehen 118 Betten zur Verfügung. Stationäre Pflege und Betreuung finden Senioren bei der Seniotel mit elf Einrichtungen und 650 Plätzen. Das große Spektrum wird ergänzt durch verschiedene medizinische Versorgungszentren im Fachbereich Venen, Psychotherapie, Innere und Kardiologie. Bei freier Arztwahl sei die hausärztliche Versorgung im Landkreis gut, vor allem im Bereich Hallstadt sei man sehr gut aufgestellt. Berücksichtigt werden müsse das Durchschnittsalter der Mediziner, das in Oberfranken bei 55,5 Jahren liege.

Die Herausforderung im medizinischen Bereich sei der demografische Wandel. Trotzdem müsse die wohnortnahe medizinische Versorgung im ländlichen Bereich gewährleistet werden. Nur bei den Fachärzten sei der ländliche Raum ausgeblutet, das träfe auch auf den Landkreis Bamberg zu. Die Zeit des klassischen Hausarztes sei vorbei, gewünscht würden flexible Arbeitszeiten.

Deshalb sei das medizinische Versorgungszentrum in Rattelsdorf ein Leuchtturmprojekt. Es ließe sich noch ein zweiter Stock aufsetzen und biete dann auch Platz für einen Facharzt. Renate Neubecker