Vorfahrtsfehler kostet 8000 Euro

Beim Abbiegen nach links in die Pfarrer-Hopfenmüller-Straße übersah am Montagmorgen eine 23-jährige Ford-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 29-jährige Audi-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.