Vorfahrtsfehler kommt teuer

Rund 30 000 Euro Blechschaden entstand bei einem Unfall am Mittwochabend an der Einmündung Hafenstraße/B 26. Ein Audi-Fahrer hatte die Vorfahrt eines VW-Fahrers missachtet und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beim Linksabbiegen hat es gekracht Beim Linksabbiegen vom Berliner Ring in die Zollnerstraße missachtete am Mittwochabend der Fahrer eines Geländewagens die Vorfahrt eines entgegenkommenden VW Golf, weshalb beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Sachschaden: rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Brauereigebäude mit Farbe beschmiert Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch das Gebäude einer Brauerei in der Elisabethenstraße mit Farbe beschmiert. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet um Täterhinweise unter der Rufnummer 0951/9129-210. pol