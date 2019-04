Bamberg vor 12 Stunden

Vorfahrtsfehler kommt teuer

An der Einmündung Berliner Ring/Am Börstig missachtete am Mittwochmorgen ein 28-jähriger Fiat-Fahrer die Vorfahrt eines Hyundai-Fahrers, so dass beide Fahrzeuge ineinanderkrachten. Der Gesamtsachschad...