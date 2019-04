Vorfahrtsfehler kommt teuer

Im Kreuzungsbereich der Kreisstraße BA 25/Juliushof übersah am Montagvormittag ein VW-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Seat-Fahrer. Beim Aufprall wurde der Passat gegen den Bordstein geschoben und landete nach einigen Metern auf der linken Fahrzeugseite. Anschließend rutschte der VW noch gegen ein Verkehrszeichen und kam dann auf den Rädern zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 22 000 Euro.