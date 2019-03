Vorfahrtsfehler kommt teuer

Beim Einfahren von der Martin-Ott-Straße auf die Gaustadter Hauptstraße übersah am Samstag kurz nach 18 Uhr ein 35-jähriger Autofahrer einen vorfahrtsberechtigten Hyundai-Fahrer. Obwohl bei der Kollision an beiden Fahrzeugen Sachschaden von etwa 12 000 Euro entstand, wurde glücklicherweise niemand bei dem Unfall verletzt. Halter entsteht Schaden von 2000 Euro Sachschaden von etwa 2000 Euro wurde an einem weißen Mercedes Sprinter angerichtet, der von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, auf einem Parkplatz am Ochsenanger in Gaustadt abgestellt war. Der Sprinter wies über die gesamte linke Fahrzeugseite Kratzer und Dellen auf. Um Zeugenhinweise wird gebeten. Unfallflucht im Parkhaus In einem Parkhaus in der Luitpoldstraße wurde am Samstag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr ein schwarzer Mercedes an der Fahrertüre angefahren. Der Verursacher, vermutlich der Fahrer eines orangefarbenen Fahrzeuges, machte sich aus dem Staub, obwohl Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden ist. Unbekannter tobt sich an geparkten Pkw aus Am Sonntagmorgen wurde der Polizei bekannt, dass im Bereich Annastraße/Pödeldorfer Straße ein Unbekannter mehrere dort geparkte Autos beschädigt hatte. Wie sich herausstellte, wurden an insgesamt fünf Pkw die Außenspiegel abgeschlagen oder weggetreten. Von einem Fahrzeug ließ der Unbekannte auch noch ein Markenemblem mitgehen. Wer hat den oder die Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Bamberger Polizei unter Tel. 0951/9129-210 entgegen. pol