Beim Einbiegen in die Ortsstraße "Im Gewerbepark" in Buttenheim missachtete am Dienstagmorgen ein 47-jähriger Kleintransporter-Fahrer die Vorfahrt einer 21-jährigen Fiat-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.