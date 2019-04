Vorfahrtsfehler kommt teuer zu stehen

An der Einmündung Am Heidelsteig/Riemenschneiderstraße missachtete am Dienstagabend eine 35-jährige Autofahrerin die Vorfahrt und stieß mit einem Seat zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. Die 18-jährige Tochter der Unfallverursacherin zog sich bei dem Unfall eine leichte Kopfverletzung zu. Fahrzeughalter entsteht Schaden von 1000 Euro In der Lobenhofferstraße wurde zwischen Sonntag- und Montagnachmittag ein schwarzer Seat Ibiza angefahren. Der Pkw wurde am vorderen linken Kotflügel angefahren.

Der Verursacher flüchtete, er hinterließ einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Radlerin landet nach Sturz im Krankenhaus Mit 2,9 Promille ist am Dienstagnachmittag in der Kloster-Langheim-Straße eine 39-jährige Frau von ihrem Fahrrad gestürzt. Die Radlerin zog sich Gesichtsverletzungen zu und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Unfallverursacher sucht das Weite Am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr wurde in der Hans-Böckler-Straße ein dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter grauer Skoda Oktavia angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Rangieren und hinterließ Sachschaden von etwa 500 Euro und suchte das Weite. Unbekannter bedient sich aus Mercedes Als am Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr eine Frau den Friedhof in der Hallstadter Straße besuchte, vergaß sie, ihren grauen Mercedes abzusperren. Ein Unbekannter entwendete zwischenzeitlich aus einer im Kofferraum abgelegten Handtasche die Geldbörse mit Bargeld, Ausweispapieren und Scheckkarten. pol