Vorfahrtsfehler kommt teuer zu stehen

Beim Einfahren von einem Feldweg auf die Staatsstraße 2262 übersah am Donnerstagabend ein 28-jähriger BMW-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten 22-Jährigen mit seinem Jaguar. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von 30 000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.