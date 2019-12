Haßfurt vor 17 Stunden

Vorfahrtsfehler führt zur Kollision

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Haßfurt. Gegen 11 Uhr war eine 52-jährige Frau mit ihrem VW-Transporter im Bereich des Marktplatzes unterwegs. An der Einmündun...