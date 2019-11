Vorfahrtsfehler führt zu Kollision

Glimpflich verlief am Dienstag ein Unfall in Hofheim. Gegen 14.50 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Audi die Ringstraße und bog nach rechts in die Poststraße ab. Ein Opel-Fahrer war auf der Rügheimer Straße unterwegs und wollte nach links in die Poststraße abbiegen. Hierbei übersah der 78-jährige Fahrer des Opel den vorfahrtsberechtigen Audi und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die Unfallbeteiligten wurden zum Glück nicht verletzt. Am Opel entstand ein Schaden am rechten Kotflügel von 500 Euro, am Audi wurde die linke Seite demoliert (Schaden: 1000 Euro).