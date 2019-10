Vorfahrtsfehler führt zu Kollision

Leichte Verletzungen erlitt ein junger Autofahrer am Samstagnachmittag bei einem Unfall im nördlichen Landkreis. Eine 39-jährige Frau war mit ihrem Renault auf einer Kreisstraße von der B 279 in Richtung Eckartshausen unterwegs. An einer Kreuzung kollidierte die Frau mit ihrem Renault mit einem VW Golf, den ein 18-Jähriger, aus Richtung Wasmuthhausen kommend, auf der Vorfahrtsstraße steuerte. Offenbar hatte die Autofahrerin den Golf übersehen. Der Renault prallte in die linke Seite des Golf, der in Richtung Straßengraben geschleudert wurde. Der Fahrer des Golf erlitt leichte Verletzungen im Schulterbereich. Die Beifahrerin im Golf blieb unverletzt. Die Fahrerin des Renault kam mit einem Schock davon. Am Renault entstand Schaden in Höhe von 3000 Euro und am VW Golf Totalschaden für 5000 Euro.