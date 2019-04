Vorfahrtsfehler führt zu Kollision

Am Freitag gegen 13.35 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem VW die Bahnhofstraße in Zeil. An der Einmündung bog er nach links in die vorfahrtsberechtigte Bamberger Straße in Richtung Stadtmitte ab. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden Ford, den ein 33-Jähriger steuerte. Die beiden Autos kollidierten. Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 2500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.