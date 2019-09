Ein 55-Jähriger fuhr am Freitagmorgen gegen 9 Uhr mit seinem Auto von Königsberg in Richtung Haßfurt. Dabei übersah er an der Einmündung in Oberhohenried ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten erlitten keine Verletzungen. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.