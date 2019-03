Vorfahrtsberechtigten übersehen

Beim Linksabbiegen von der Alleestraße in die Luitpoldstraße übersah am Montag eine 54-jährige BMW-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten 40-jährigen VW-Fahrer. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von insgesamt 12 000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.