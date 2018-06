Vorfahrtfehler kommt teuer zu stehen

Beim Abbiegen nach links auf die Staatsstraße 2281 übersah am Sonntagnachmittag ein 18-jähriger VW-Passat-Fahrer die Vorfahrt eines 63-jährigen VW-Golf-Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 63-Jährige sowie der Beifahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.