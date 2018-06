Vorfahrtfehler kommt teuer zu stehen

An der Kreuzung Emil-Kemmer-Straße/Laubanger in Hallstadt missachtete am Mittwochvormittag ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt einer 18-jährigen VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.