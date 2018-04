Vorfahrtfehler: 10 000 Euro Schaden

Rund 10 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagnachmittag an der Einmündung B 85/ Grüner Straße. Die Fahrerin eines Jeep Grand Cherokee befuhr die Grüner Straße in Richtung B 85 und hielt an der dortigen Einmündung zunächst an. Nachdem die Fahrerin nach rechts und links geschaut hatte, bog sie nach links in die Bundesstraße ein und kollidierte hierbei mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fiat Punto. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Fiat Punto wurde massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden. pol