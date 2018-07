Forchheim vor 18 Stunden

Vorfahrt übersehen: 10 000 Euro Schaden

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Montagnachmittag an der Einmündung der Adenauer Allee in die Untere Kellerstraße. Eine 18-jährige Opel-Fahrerin hatte beim Linksabbiegen einen 2...