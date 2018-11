Vorfahrt nicht beachtet, und es kracht

Zu einem Verkehrsunfall nach einer Vorfahrtsverletzung kam es am Mittwochabend in Unterleichtersbach. Eine 20-jährige Autofahrerin war mit ihrem Pkw von Einraffshof nach Unterleichtersbach unterwegs und stieß an der Kreuzung in Unterleichtersbach mit einem vorfahrtsberechtigten Auto einer 43-Jährigen zusammen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von circa 2500 Euro, schätzt die Polizei in ihrem Bericht. Auf die Verursacherin kommt nun ein Bußgeld zu. pol