Ein 14-Jähriger befuhr am Sonntagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, die Liebigstraße mit seinem Fahrrad und übersah an der Einmündung zur Littmannstraße einen 27-jährigen Skoda-Fahrer, der von rechts kam und nach links abbiegen wollte. Der Schüler bremste zwar noch, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Das Fahrrad ist aber leider "schrottreif", am Auto entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. pol