Vorfahrt nicht beachtet: Doppelter Totalschaden

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, gegen 7.20 Uhr, an der sogenannten "Aral-Kreuzung". Eine aus Althausen kommende, wartepflichtige Renault-Fahrerin beachtete die Vorfahrt einer Verkehrsteilnehmerin nicht, die mit einem Skoda die Meininger Straße stadteinwärts fuhr. Beide Autos kollidierten im Kreuzungsbereich. Die Fahrerinnen blieben unverletzt, an beiden Pkw entstand Totalschaden von circa 10 000 Euro, schreibt die Polizei. pol