Vorfahrt nicht beachtet - 10 000 Euro Schaden

Am Sonntagmorgen fuhr eine 60-jährige Frau mit ihrem Toyota die Thüringer Straße abwärts in Richtung Einberg. Weil die Ampel an der Kreuzung mit der Oeslauer Straße außer Betrieb war, hätte die Frau die Vorfahrt eines Ford Ranger beachten müssen. Mit diesem Auto war ein 30-jähriger Sonneberger in diesem Moment auf der Oeslauer Straße unterwegs. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt gut 10 000 Euro. Der Toyota musste vom Abschleppdienst abgeholt werden. pol