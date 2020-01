Vorfahrt missachtet

Eine 31-Jährige wollte am Mittwoch gegen 16 Uhr mit ihrem Pkw von der Kirchgasse kommend nach rechts in die Kissinger Straße einfahren, hierbei übersah sie einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Kleintransporter und fuhr ihm in die Seite. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. pol