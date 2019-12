Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Maxstraße/Hemmerichstraße kam es am Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von circa 3100 Euro entstand, jedoch niemand verletzt wurde. Ein Lkw-Fahrer hatte in der Maxstraße in Richtung Ostring an der Kreuzung zur Hemmerichstraße die Vorfahrt einer Toyota-Fahrerin missachtet. pol