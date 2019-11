Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Maxstraße / Salinenstraße kam es am Montag, gegen 18.20 Uhr, zur einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von circa 3000 Euro entstand. Eine Smart-Fahrerin fuhr in der Maxstraße und missachtete an der Kreuzung zur Salinenstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden BMW-Fahrerin. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. pol