Vorfahrt missachtet

Schaden in Höhe von 3000 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der am Freitag gegen 21 Uhr in Bad Kissingen passiert ist. Ein 25-jähriger Autofahrer war in der Hemmerichstraße in Fahrtrichtung Salinenstraße unterwegs. An der Kreuzung Maxstraße übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, und es kam zum Zusammenstoß. pol