Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr, fuhr eine 79-Jährige vom Lidl-Parkplatz mit ihrem Pkw nach links in die Hartmannstraße in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei einen von rechts kommenden Pkw. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. pol