Vorfahrt missachtet

In der Ortsmitte des Ortsteils Brunn kam es in der Nacht zum Mittwoch gegen Mitternacht zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine der Unfallbeteiligten verletzt wurde. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin fuhr von der Kreisstraße NEA 22 auf die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße 2414. Dabei hat sie eine 53-Jährige mit ihrem Auto übersehen, die Richtung Bundesstraße 8 unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Fahrzeug der Älteren gegen ein Wohnanwesen geschoben. Sie wurde bei dem Unfall trotz angelegtem Sicherheitsgurt verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle ins Krankenhaus Neustadt ein-geliefert werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Pkw mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, wie die Polizei schätzt. Die Höhe des Sachschadens am Haus kann von den Ordnungshütern noch nicht beziffert werden.