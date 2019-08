Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung der Bad Kissinger Maxstraße/Hemmerichstraße krachte es am Mittwochmorgen mit hohem Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Donnerstag meldete, war kurz vor 8.30 Uhr ein auswärtiger Autofahrer auf der Maxstraße unterwegs. Fatalerweise missachtete der Mann am Steuer des VW an der Kreuzung zur Hemmerichstraße die Vorfahrt eines Ford-Fahrers. Dieser wollte zur gleichen Zeit nach links in die Maxstraße einfahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Bad Kissinger Polizei schätzt in ihrem Bericht den Schaden auf circa 5000 Euro. pol